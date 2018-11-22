وفد مركز الملك سلمان يلتقي مسؤولي الصليب الأحمر الياباني

طوكيو-كوالالمبور- بيروت-واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصل وفد مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليابان برئاسة مدير إدارة دعم العمليات بالمركز فالح السبيعي للتنسيق مع الصليب الأحمر الياباني وسفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو لتقديم مساهمة رمزية لمتضرري الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها اليابان خلال شهر يوليو الماضي، تقديرًا للعلاقات المتينة التي تربط ما بين المملكة العربية السعودية واليابان على المستوى الرسمي والشعبي.

وأوضح فالح السبيعي أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقات الطيبة التي تربط بين المملكة واليابان، والشراكة المميزة بين البلدين الصديقين، واستمرارية مبادرات المملكة والمركز الإنسانية الإيجابية في مختلف البلدان، لتصل إلى جميع بقاع الأرض. وأعرب المدير العام للعلميات الدولية في الصليب الأحمر الياباني يوسو تاناكا عن خالص شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساهمة لدعم متضرري الكوارث الطبيعية في اليابان، مبينًا أنها سوف تعزز من الصداقة القائمة بين البلدين.

من جهة أخرى قام فريق من المركز أمس الأول بزيارة المدارس السعودية في العاصمة الماليزية كوالالمبور لتفقد الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلاب من اللاجئين الروهينجا.

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 1,680طالبًا و25 معلمًا و6 عمال بتكلفة إجمالية مقدارها 361,196 ألف دولار أمريكي، فيما يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب من الأقلية الروهينجا المتواجدين في ماليزيا من خلال تدريسهم القرآن الكريم واللغة العربية ومهارات الحاسب الآلي والعلوم والرياضيات بالإضافة إلى تعزيز العملية التعليمية والصحة النفسية لديهم .

يذكر أن المدارس السعودية في كوالامبور تأسست عام 1411 هـ الموافق 1991 م تحت مظلة سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا. كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الاثنين الماضي بتوزيع 2,158 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس بمحافظتي جبل لبنان وبيروت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة “الناعمة المتوسطة المختلطة الرسمية”، ومدرسة “حارة الناعمة الرسمية المتوسطة المختلطة”، ومدرسة “الجية الأولى المختلطة المتوسطة الرسمية”، ومدرسة “الطريق الجديدة المتوسطة الرسمية الأولى للبنات”، وذلك ضمن أربع محطات متتالية.

وتأتي هذه المساعدات لرفد العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة دول اللجوء.