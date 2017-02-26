وفد مكافحة التدخين يزور معرض عمارة الحرمين

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

قام فضيلة مدير فرع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة الشيخ إبراهيم الحمدان والوفد المرافق له من رؤساء جمعيات مكافحة التدخين بالمملكة بزيارة لمعرض عمارة الحرمين الشريفين وكان في استقبالهم مدير معرض عمارة الرحمين الشريفين الأستاذ أحمد بن محمد الدخيل.

واستمع الوفد من وكيل المعرض الأستاذ حامد بن محمد الثبيتي إلى شرح مفصل عن مقتنيات المعرض والآثار التي تحكي تطور عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها الحرمان بدءاً من عصر الدولة السعودية الأولى وحتى عصرنا الزاهر. وفي نهاية الجولة أبدا الضيوف إعجابهم بما شاهدوا.