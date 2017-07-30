وفد من الصندوق السعودي للتنمية يتابع تنفيذ مشاريع ممولة من الصندوق في الأردن

تفقد وفد بعثة الصندوق السعودي للتنمية مشاريع المنحة السعودية التي تم تنفيذها في منطقة معان التنموية جنوب الأردن، مؤكدًا دعم الصندوق للمشاريع المهمة والحيوية في الأردن.

وأكد رئيس البعثة كبير المهندسين المدنيين في إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية المهندس عبدالله بن محمد:

الخويطر حرص الصندوق على استمرار التعاون مع الأردن، خصوصا في ظل العلاقات المتميزة.

التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وأعرب الخويطر عن سعادته بتنفيذ الصندوق السعودي للتنمية مشروعات لشركة تطوير معان…

كتنفيذ أعمال البنية التحتية للمجمع الشمسي الثاني وتحسين وتقييم طرق منطقة معان التنموية بطول 12 كم.

بالإضافة إلى بناء هناجر صناعية نمطية في محور الروضة الصناعية لمنطقة معان التنموية.

مؤكداً استعداد الصندوق للتجاوب مع احتياجات الأردن التنموية المستقبلية.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى إيجاز عن منطقة معان التنموية والمحاور التي تعمل على تطويرها، قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان.

مؤكداً أن الشركة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات بفضل المزايا الاستثمارية الممنوحة للمنطقة التنموية.

وتوفر عنصر الأمن والأمان ما يوفر فرص العمل و يعزز مكانة معان كمركز إقليمي قريب من ميناء العقبة والعاصمة عمان.

بالإضافة الى قربها من السعودية والعراق لترتقي إلى الرؤية الملكية التي أنشئت من أجلها.

وأشار كريشان خلال استقباله الوفد السعودي إلى أن ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية.

يعدّ محفزًا لتنمية وتطوير القطاعات كافة، معربا عن شكره وتقديره للمملكة الشقيقة وللدعم والمساعدة.

التي قدمتها من خلال المنحة السعودية لمشاريع البنية التحتية في الأردن، ومن ضمنها المساعدة في تنفيذ مشاريع منطقة معان التنموية.

وساهم الصندوق السعودي للتنمية بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمجمع الشمسي الثاني:

بهدف تهيئة البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات لغايات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.

بما يساهم في تهيئة منطقة معان التنموية لاستقبال مشاريع الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها من قبل شركات محلية وعالمية متخصصة في مجال الطاقة الشمسية.

ويحقق جزءًا من أهداف استراتيجية الطاقة في الأردن باستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد 10 بالمائة من الطاقة في الأردن في العام 2020.

إذ تم الانتهاء من كافة أعمال المشروع وهو الآن قيد التشغيل.

كما ساهم الصندوق بتنفيذ مشروع تحسين وتقييم طرق منطقة معان التنموية، بهدف تهيئة البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات.

وتسهيل عملية الوصول للروضة الصناعية؛ إذ تم استلام معظم مراحل المشروع وبنسبة إنجاز زادت عن 97 بالمائة.

بالإضافة إلى بناء هناجر صناعية نمطية في محور الروضة الصناعية لمنطقة معان التنموية بهدف.

توفير مساحات إضافية من الهناجر الصناعية النمطية لجذب مزيد من الاستثمارات.

إذ بلغت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 30 بالمائة.

وكان الوفد قد وصل إلى عمّان الأحد الماضي لمتابعة تنفيذ عدد من مشاريع التنمية في الأردن.

التي جرى تمويلها من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ اجمالي بلغ 280 مليون دينار أردني.