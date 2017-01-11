وفد من المثقفين يزور ميناء الملك عبدالله

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رابغ – البلاد

قام وفد من الكتاب والمثقفين والإعلاميين ، مؤخرا بزيارة ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ ، في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة بهدف التعريف بمشاريع الدولة في المنطقة.

واطلع الوفد خلال الزيارة على آخر المستجدات والإنجازات التي تحققت في أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص ، ثم تجول الوفد في مقر شركة الحاويات الوطنية ، مستمعاً لشرحٍ مفصل عن مراحل التشغيل اليومية للميناء.

وثمن نائب الأمين العام للموانئ علي حميد الدين المنجزات التي تحققت في وقت قياسي بميناء الملك عبدالله ، مؤكداً أن هذه المنجزات تعبر عن نجاح نموذج التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ، عاداً ميناء الملك عبدالله تجسيداً حقيقياً للمشاريع العملاقة التي يقوم عليها مفهوم المدن الاقتصادية ، باعتباره إحدى ركائز خطط التنمية المستدامة للاقتصاد المتمثلة في رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أبان العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله المهندس عبدالله حميد الدين أن الميناء يُنفذ خططاً للتوسع الاستراتيجي بهدف رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز مكانته على خارطة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية ، مؤكداً الدور المهم المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، لافتاً الإنتباه إلى أن الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء سترتفع إلى 4 ملايين حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من العام 2017م مع اكتمال تشييد الرصيفين الخامس والسادس خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار المهندس حميد الدين إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تأسست لتتولى مهمة الإشراف على مشاريع المدن الاقتصادية بالمملكة ، وتحقيق أهدافها بالاعتماد على الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة دوره في التنمية ، حيث يتولى القطاع الخاص متمثلاً بالمطور الرئيس لكل مدينة من المدن الاقتصادية مهمة التطوير والتشغيل وجذب الاستثمارات للمدينة ، بينما تضطلع هيئة المدن الاقتصادية بمسؤولية التنظيم والإشراف الحكومي على المدن الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية وتقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين بها.