وفد من مكتب الضمان بالرياض يسهم في خدم 200 مستفيد برماح

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أنهى فريق من مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض، خلال اليومين الماضيين.

مهمة في محافظة رماح تمثلت بزيارة المقعدين وكبار السن وذوي الإعاقة من الجنسين في منازلهم لتحديث بياناتهم .

وتسليم بطاقات الصرف الآلي للمستفيدين والمستفيدات ، والتحديث الشامل .

وتسجيل الحالات الجديدة التي تنطبق عليها الشروط المحددة بعد دراسة حالاتهم.

إلى جانب استقبال المستفيدين في مقر المكتب مع موظفيه .

وبحسب الإحصائية فقد استفاد من الزيارة مايزيد على 200 حالة من المشمولين برعاية الوزارة.

منها حالات مساعدات مقطوعه، وحالات كبار السن ( فوق 80 عاماً )، وحالات النساء المهجورات .

وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها فريق من ضمان الرياض إلى محافظة رماح للغرض ذاته .

رغبة من المكتب التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في التسهيل على المستفيدين وتذليل كل العقبات التي تواجههم.

إذ قام الفريق قبل بضعة أسابيع بزيارة رماح وضرماء والمزاحمية، وسيواصل زياراته لعدد من المحافظات التابعة للعاصمة .