وفد من ملتقى ” إعلاميون” يزور واحة السياحة بالجنادرية

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أبدى أعضاء وفد ملتقى (إعلاميون) الذي زار واحة السياحة والتراث بجناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة جنادرية (31).

إعجابه بالواحة وما تقدمه من عروض تراثية وثقافية متميزة، مشيداً بطريقة العرض ومحتوى الفعاليات التي أتاحت للزوار التعرف على المناطق السياحية في المملكة.

وما تتمتع به هذه البلاد من ثروات طبيعية وتراثية تجسد أصالة إنسانها وحضارتها عبر الحقب التاريخية المختلفة.

ورفع أمين عام الملتقى ناصر الغربي:

شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني على جهود الهيئة في العناية بالتراث الحضاري وتوظيفه في المجالات كافة.

لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد، والسياحة التي يعد التراث عنصر أساسياً في صناعتها.

لافتاً الانتباه إلى ما تتمتع به بلادنا من كنوز أثرية وتراثية في المناطق كافة.

ومثمناً جهود هيئة السياحة التي تعكسها فعاليات الواحة من مشروعات ومبادرات وطنية طموحة.

متمثلة في التعريف بمناطق المملكة السياحية وتوظيف السياحة والتراث في المجالات كافة.

بما يسهم في تحقيق ودعم رؤية المملكة 2030م لا سيما فيما يتعلق بالسياحة.

ومؤكداً أن العمل الذي تقوم به الهيئة محل فخر للجميع في هذا الوطن المعطاء والزاخر بالثروات والمقومات السياحية والتاريخية .

ونوّه نائب رئيس الملتقى الدكتور على ظميان من جهته, بالتطور الملحوظ في صناعة السياحة في المملكة.

مشيداً بجهود الهيئة في هذا الصدد، وعنايتها بالتراث الوطني والتوعية بقيمته الحضارية والاقتصادية والاجتماعية.

ومشيداً بفكرة جناح الهيئة في الجنادرية الذي اتخذ مصطلح (واحة) ليطلق عليه.

إلى جانب ما تضمنه من أركان وفعاليات تعكس وتجسد حجم العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة في سبيل الاهتمام بالسياحة والعناية بتراث الوطن .