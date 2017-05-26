وفد (وطن بلا مخالف) يزور الشمالية

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عرعر – البلاد

زار فريق عمل الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود برئاسة مستشار معالي مدير الأمن العام ورئيس فريق عمل اللجنة الإشرافية العليا لحملة ” وطن بلا مخالف ” اللواء جمعان بن أحمد الغامدي ، منطقة الحدود الشمالية / عرعر وشملت الزيارة مديرية حرس الحدود بالمنطقة و إدارة متابعة الوافدين ، اطلع خلالها على آلية سير العمل في موقع استقبال الوافدين المخالفين ، كما تابع سير العمل في إدارة توقيف الوافدين والأقسام التابعة لها ،

وأشاد بجهود كافة القطاعات الأمنية والجهات والهيئات الحكومية بالمنطقة وسرعة الإنجاز والتنظيم ، وبالدور التكاملي والتعاوني بين الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة مما انعكس ايجاباً على سير العملية الأمنية.

كما اجتمع فريق عمل اللجنة الإشرافية بأعضاء اللجنة الأمنية ومندوبي الجهات الحكومية المشاركة وجرى مناقشة المواضيع المتعلقة بالحملة وأهمية التعاون بين جميع القطاعات الأمنية والجهات والهيئات الحكومية في المنطقة .

كما عقد الملتقى الخاص بالحملة ، وذلك في قاعة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية بين فريق عمل اللجنة الإشرافية وجميع المعنيين من المسؤولين ومحافظي المحافظات ومشائخ القبائل والعمد ورجال الأعمال وعدد من المواطنين بالمنطقة ومندوبين من الجهات ذات العلاقة ، وذلك لتسليط الضوء على الخطة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” وإظهار أهميتها وإيضاح أهدافها ، وتحدث خلال الملتقى عن محاور الحملة حاثاً المواطنين على التعاون لإنجاحها لكون المواطن هو رجل الأمن الأول ، داعياً المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم مبيناً أنه تبقى على نهايتها 34 يوماً فقط .

وأوضح اللواء جمعان الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليَّة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- تم تكليف فريق عمل لزيارة جميع المواقع الخاصة باستقبال الوافدين المخالفين ، والإطلاع على سير العمل وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجه العاملين ، ونشر التوعية وإبراز الهدف من هذه الحملة وأهميتها ، والسعي للوصول لجميع فئات وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ومخالفين لإيصال رسالة الحملة لهم ، مؤكدا أن العمل في هذه الحملة يسير بكل انسيابية وذلك بتعاون وتكاتف جميع الجهات المعنية ذات العلاقة .

وأضاف اللواء الغامدي أن الحملة تسير وفق الخطط المعدة لها مسبقاً .

وأكد اللواء الغامدي أن عدد الوافدين المخالفين المستفيدين من حملة “وطن بلا مخالف ” في جميع مناطق المملكة تجاوز حتى الآن 257 ألف ، بينما تجاوز عدد من غادروا عبر المنافذ الدولية 53 ألف ، مضيفاً أن مواقع استقبال المخالفين موزعة بكافة مناطق المملكة وتعمل بكل مهنية لاستقبال المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم، وتسعى لتسهيل إجراءات مغادرة المستفيدين.