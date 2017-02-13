وفود خليجية في مهرجان تمور الأحساء والختام اليوم

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الأحساء – البلاد

يُسدل مساء اليوم الاثنين ” ستار النسخة الرابعة من مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة ” ويا التمر احلى2017″ والمُنظّم من قبل امانة الاحساء بالشراكة مع الغرفة التجارية في مركز المعارض الدولي.

هذا وقد حظي المهرجان بزيارة العديد من وفود مختلف مناطق المملكة ودول الخليج الشقيقة حيث تواجد وفد من مملكة البحرين لعدد 46 عضواً من جمعية الحكمة للمتقاعدين ، ووفد آخر من دولة الكويت بحضور 30 سيدة ، كما تواجد وفد من سلطنة عمان عبروا جميعهم عن بالغ سرورهم بما شاهدوه من نجاح كبير للمهرجان وما حظي به من جهود كبيرة وتنوع في الاركان جمعت مابين الزراعة بإنتاج التمر ومابين الحرف اليدوية والفلكلورات الشعبية والفنون التشكيلية وكرم الضيافة من اهل الاحساء متطلعين بأن يكون هذا المهرجان متنقل مابين دول مجلس التعاون .

وشهد المهرجان امس الاول زيارة عضو المجلس البلدي بمحافظة بقيق فالح بن محمد الحقباني ، حيث اشاد بدور امانة الاحساء في ابراز هوية المنطقة بهذا المهرجان المتكامل وما يضمه من اركان متنوعة .

كما استقبل المهرجان مدير عام الادارة العامة للتعليم بالاحساء احمد بن محمد بالغنيم والذي قال : وجدت ان تنظيم المهرجان تطور بصورة لافتة ، عن النسخ السابقة ، حيث انه هناك فوارق كبيرة في الاعداد والتنظيم وحجم المشاركةوجودة المنتجات وتجدد عملية التسويق ، وشدني حرص المشاركين في المهرجان على اخراج التمور بمخرج طيب والعناية بمنتجات التمور ومشتقاتها بطريقة جاذبه ،

ويضيف بالغنيم : سرني زيارة آلاف الطلاب والطالبات من المدارس ، ونحن في الإدارة العامة للتعليم بالاحساء حريصون ونبحث عن كيف نحبب التمور ومشتقاتها لأبنائنا الطلاب والطالبات ولاشك أن هذا المهرجان له دور كبير في ان يوفر الفرص التي يتعرض لها الطالب من حيث التثقيف وتلقي بعض الصور التي تعتبر بصمة في ذهن الطالب منذ نشأته .

واضاف بالغنيم :مما لاشك فيه أن الزيارات لها مؤشر قوي والتأثير ليس فقط في الزيارة وإنما في القبول والشراء والتفاعل فهذا كله يعطي انعكس ايجابي نحو توجيه الاهتمام في التغذية السليمة ، ووزارة التعليم لها برامج مخصصة للطلاب والطالبات تقدم سنوياً من خلال برنامج التمر والحليب وهذا برنامج تتسابق فيه المدارس وتوجه برامجها وانشطتها لتوعية الابناء لأهمية الغذاء السليم والبرنامج مستمر ونحن نشجع البرامج الجيدة .

مشاهد ومسابقات :

على المسرح الداخلي ترك المشهد التمثيلي بعنوان ( ترند اليوم ) اثراً كبيراً في نفوس الحضور لما تم تقديمه من 3 مشاهد معبرة مابين واقع اليوم وواقع الزمن الماضي وهو من اداء “عبدلرحمن الدوسري ، عبدالله المهيني ، خالد الهويدي ، عبداللطيف المهيني ، راشد الدوسري ، فيصل الثامر ، سليمان العبدالعظيم ”

وتناول المشهد الاول خلاف اخوين بسبب ” بطاقات الزواج ” التي لم تصل الى ابناء احدهم ، والمشهد الثاني تناول انشغال الابن عن والده بسبب الاجهزة الحديثة واستخدامات مواقع التواصل الاجتماعي وقيام الابن بنقل والده الى دار العجزة ، والمشهد الثالث تناول خلاف بين جارين بسبب مواقف السيارات والنفايات امام منازلهم ، والمطالب في كل مشهد بالعودة للزمن الماضي حيث الالفة والتسامح .فيما اقيمت المسابقات الثقافية والألعاب الحركية للكبار والصغار والتي قدمها صالح المقرب وسط حضور وتفاعل كبير من الزوار .

كشف الغش الكترونياً

شارك ركن وزارة التجارة والاستثمار في المهرجان بتوعية الزوار عن الخطوات الصحيحية لكيفية الشراء قبل ان توقع العقود خاصة عبر المواقع الالكترونية ، وهذا ما اوضحه ممثل الركن حسن العبدالله والذي ذكر اغلب مايتم الاستفسار عنه الغش التجاري وكيفية الشراء عبر المواقع الالكترونية وانه من المهم الدخول على موقع الوزارة واختيار موقع ( معروف ) والتي يتم التوجيه فيها الى المتاجر والمواقع الموثوقة المسجلة لدى وزارة التجارة ،

مؤكداً النصيب الاكبر في الاستفسارات لاستفسارات النساء حول معرفة الطريقة المثلى لشراء ادوات التجميل والملابس عبر المواقع وطريقة كشف الغش التجاري .

فنون عُمان

سجل الفنان التشكيلي مازن العمري من سلطنة عمان الشقيقة اعجابه الكبير بمهرجان ويا التمر احلى 2017 وبمشاركته الاولى بمعرض عبير الاحساء للفنون الشعبية معتبراً هذه المشاركة من اهم واقوى المشاركات وانجحها لما يحظى به المهرجان من اهتمام وتواجد كبير للزوار المتذوقين للفن التشكيلي والذي شجعه كثيرا للحضور والمشاركة مع نخبة من الفنانين المتميزين من داخل المملكة ، مشيرا الى انه من عشاق المدرسة التجريدية وانه من هذا اللقاء استفاد كثيرا من تبادل الخبرات مع فنانين لمدارس مختلفة ، مقدما الشكر للقائمين على المهرجان والمعرض .