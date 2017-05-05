وفود من الدفاع وجامعة نايف يزورون (نبراس)

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الرياض – البلاد

استقبل أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس” عبدالإله بن محمد الشريف، بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ثلاثة وفود من وزارة الدفاع – القوات البرية -، و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، و المعهد العالي للصناعات البلاستكية.ورحب الشريف بزيارتهم لأمانة اللجنة، واصطحبهم في جولة على المعرض الدائم بالأمانة العامة، والوحدة الإعلامية باللجنة، ومعارض الجهات الشريكة في مكافحة المخدرات،

واستمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن المضبوطات ووسائل التهريب الحديثة وإحصائيات لأبرز العمليات التي تم إحباطها، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة المخدرات في المجال الوقائي والأمني.

كما شملت الجولة المركز الوطني لاستشارات الإدمان 1955، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أسلوب وطريقة عمل المركز وكيفية التعامل مع المكالمات، من خلال إعطاء الإرشادات والتوجيه لكافة شرائح المجتمع، والتعامل مع هذه المكالمات بسرية تامة.

واستعرض الشريف خلال الاجتماع مع الوفود جهود الدولة في محاربة هذه الآفة الخطيرة والخطط الممنهجة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تخدم إستراتيجية الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي، وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر الشريف أن مشكلة المخدرات باتت تقلق الجميع، وأصبحت قضية شائكة تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية، فالقيادة الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تحرص دائماً على الحفاظ على أبناء الوطن وحمايتهم من كافة الانحرافات ووقايتهم منها، من خلال دعم كافة البرامج الوقائية، ومنها: دعم المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، الذي يعد مشروع المملكة الأبرز في مجال الوقاية من المخدرات.

كما نوَّه “الشريف” بمبادرة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” ودورها العظيم في مشروع نبراس من دعم مادي ومعنوي.

واستمع الضيوف الى محاضرة قدمها الدكتور محمد القيسي مستشار الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حول التركيبات الكيميائية للمواد المخدرة واضرارها المهلكة على الصحة.

وفي ختام الزيارة أشاد الضيوف بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهود الكبيرة التي تبذلها لمواجهة آفة المخدرات، كما تكريمهم من قبل الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.