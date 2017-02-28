وفود 50 بلدا تناقش قضايا أفغانستان في جدة

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جدة – البلاد

تستضيف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم اجتماعاً لفريق الاتصال الدولي المعني بأفغانستان بمشاركة وفود من أكثر من 50 بلداً.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أمس أن فريق الاتصال الدولي المعني بأفغانستان , الذي أنشئ برعاية ألمانيا عام 2009م ,قد تطور حتى بات منصة متميزة تنسق عبرها الجهود والمبادرات الدولية التي ترمي إلى الإسهام في تحقيق السلم والاستقرار في أفغانستان,

كما عقد المركز اجتماعات منتظمة في بلدان مختلفة لمناقشة القضايا المرتبطة بأفغانستان وبجهود السلم والأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد.