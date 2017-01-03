وقع في منزل المرزوقي أمس .. المولد أهلاويا لأربع سنوات

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البلاد – خاص

وقع اللاعب سعيد المولد في ساعة متأخرة على عقد انتقاله للنادي الأهلي . وقد تم التوقيع في منزل رئيس النادي أحمد المرزوقي.

وقد حسم النادي الملكي الصفقة لصالحه بعد ما رد فهر الطيب وكيل أعمال اللاعب بالموافقة على عرض الأهلي الذي يقترب من مليونين وأربعمائة ألف في العام للاعب،

ومن المعروف أن اللاعب سعيد المولد كان يلعب للأهلي ، ثم انتقل للاتحاد، إلا أنه رفض مواصلة اللعب له، ثم احترف لمدة موسم واحد في نادي فارنزي البرتغالي، عاد بعده ليلتحق بنادي الرائد، ومنه للأهلي من جديد.