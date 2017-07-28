وقف إطلاق النار بين “حزب الله” و”النصرة”

عواصم ــ وكالات

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين ميليشيات “حزب الله” و”جبهة النصرة” حيز التنفيذ، امس الخميس ، في جرود عرسال والقلمون، حيث سيغادر من بقي من عناصر “النصرة” وعوائلهم إلى إدلب.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن مصادر قولها، إن سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله ومن بقي من مسلحي “جبهة النصرة” في جرود عرسال، بدأ رسميا في الساعة السادسة صباحا بتوقيت بيروت.

وأضافت إن بيان الاتفاق سيذيعه اللواء عباس إبراهيم فى وقتا لاحق ، مشيرة إلى أن اللواء نجح كوسيط في التوصل لهذا الاتفاق. ولفتت نفس المصادر إلى أن من تبقى من عناصر النصرة وعوائلهم سيغادرون جرود عرسال إلى إدلب.

في غضون ذلك، قالت “الوكالة الوطنية للإعلام”، إن حالة من الهدوء التام تسود منطقة عرسال وجرودها والتلال والمرتفعات الفاصلة بين مخيمات النزوح السوري في وادي حميد والملاهي، منذ ساعات الفجر الأولى، مع بدء سريان وقف إطلاق النار على جميع جبهات الجرود.

وانقضى الأسبوع الأول من معركة جرود عرسال، ويوشك حزب الله أن يعلن “انتصاره” على مسلحي جبهة النصرة بعد سيطرته على مواقع استراتيجية في جرود القلمون، وصولا إلى حدود السلسلة الشرقية لناحية عرسال.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد أعلن أن الجيش سينفذ عملية عسكرية في جرود عرسال على حدود لبنان مع سوريا. وأكد أن تلك العملية ستجري دون تنسيق مع الجيش السوري أو أي مجموعات أخرى.