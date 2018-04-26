محليات

وكالة الأنباء السعودية توقع مع الشركة التعاونية للتأمين عقداً للتأمين الطبي لموظفيها

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time10 / شعبان / 1439 هـ      26 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وقعت وكالة الأنباء السعودية عقد اتفاق مع الشركة التعاونية للتأمين تقوم بموجبه الشركة بإصدار وثائق ضمان صحي تعاوني للرعاية الصحية تتضمن التعهد بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية كافة لموظفي الوكالة وعائلاتهم.

وقع العقد عن وكالة الأنباء السعودية معالي الرئيس الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين وعن شركة التعاونية للتأمين الرئيس التنفيذي عبدالعزيز البوق.

حضر توقيع العقد أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بـ ” واس” ماجد الماجد، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة عادل الحمودي.

abdulslam

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