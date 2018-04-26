وكالة الأنباء السعودية توقع مع الشركة التعاونية للتأمين عقداً للتأمين الطبي لموظفيها

وقعت وكالة الأنباء السعودية عقد اتفاق مع الشركة التعاونية للتأمين تقوم بموجبه الشركة بإصدار وثائق ضمان صحي تعاوني للرعاية الصحية تتضمن التعهد بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية كافة لموظفي الوكالة وعائلاتهم.
وقع العقد عن وكالة الأنباء السعودية معالي الرئيس الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين وعن شركة التعاونية للتأمين الرئيس التنفيذي عبدالعزيز البوق.
حضر توقيع العقد أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بـ ” واس” ماجد الماجد، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة عادل الحمودي.