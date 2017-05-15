وكالة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز للفروع بوادي الدواسر تحتفي بتخريج الدفعة السابعة من طلابها

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وادي الدواسر – البلاد

احتفت وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بمحافظة وادي الدواسر بتخريج الدفعة السابعة من طلاب الوكالة للعام الجامعي 1437 – 1438 هـ ، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ، وذلك بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية .

وبدئ الحفل بمسيرة الخريجين، ثم ألقى وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، كلمة أكد فيها أن سحائب التبريك تملأ أفق الاحتفال تلك الليلة بمزيد من الابتهاج اللائق بهذه المناسبة التي تشهد هذه القطوف الدانية تنافس لدخول نوافذ مضيئة من البذل الوفي لخدمة وطن وقادة يبادلونهم الولاء بالولاء، والوفاء بالوفاء، لمستقبل مفاتيحه بينهم ، وأن على الخريجين الانطلاق والتحليق والارتقاء لوطن وأمة هي بانتظار سواعدهم في البناء .