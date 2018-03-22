وكيل أمارة الباحة يدشن حسابات شباب بني حسن ويشهد توقيع الشراكات

دشن وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، أمس، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لشباب مجلس بني حسن على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وشهد توقيع عقود عدد من الشراكات المجتمعية بين شباب المجلس وعدد من الجهات الحكومية التي ستكون شريكاً لهم في فعالياتهم.

وقد أقام مجلس شباب المحافظة حفلاً بهذه المناسبة، بدء بالقرآن الكريم ثم كلمة لمحافظ بني حسن محمد بن معيض الفايز،

شكر فيها وكيل الأمارة على تشريفه للحفل وتشجيعه للمبادرات الشبابية للمجلس.

ثم القى وكيل الإمارة كلمة عبر فيها عن شكره لشباب المحافظة على هذه المبادرات المجتمعية الفعالة

التي من شأنها الاهتمام بالصحة البدنية والعقلية واستغلال الوقت بما يعود بالنفع، مؤكداً تشجيعه لمبادرات شباب المحافظة

ومقدماً شكره لأمين منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا لفعاليات الصيف بالمنطقة على الجهود التي يبذلها لخدمة المنطقة وسكانها.

تلى ذلك تدشين وكيل الأمارة لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمجلس شباب المحافظة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، فيما قدم أوبريت بهذه المناسبة بمشاركة الفرقة الشعبية والحضور بأداء لون العرضة الجنوبية.

وفي ختام الحفل كرم وكيل الأمارة الجهات المشاركة والراعية لمجلس شباب المحافظة واللجان العاملة في الصيف الماضي.

وحضر الحفل أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي

وعدد من مسؤولي ومشايخ وأهالي منطقة الباحة.