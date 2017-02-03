وكيل إمارة الباحة : الجنادرية حلقة وصل وميدان تواصل ثري

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الباحة – البلاد

وصف وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري, انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ٣١ ، رسالة واضحة المعالم وإدراكاً واعياً بأهمية التراث والموروث في تحقيق الاعتزاز بالهوية، من خلال ما يحمله المهرجان من مضامين عميقة عن وطننا وتراثه وثقافته وأصالته وما لديه من كنوز تاريخية.

وأبين أن الجنادرية شكلت حلقة وصل وميدان تواصل ثري وعطاءات فكرية خالدة أثرت الساحة، وجعلت من هذا المحفل كرنفالاً وطنياً يحمل عمقنا التاريخي ويبرز أصالتنا, ويؤكد قدرات إنسان هذا الوطن على العطاء والتفوق، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من اهتمام ودعم للمهرجان وحرصهم على استمرار مسيرة العطاء الوطني بما يعزز مكانة هذا الوطن.وتطلع الدكتور الشمري إلى أن تكون مشاركة منطقة الباحة في هذه الدورة إضافة حقيقية واستمراراً للعطاءات المخلصة بما يعكس النهضة التي تحققت لهذه المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة وبما يبرز أصالة وتاريخ منطقة الباحة العريق الذي يتحدث عن مكان وإنسان الباحة .