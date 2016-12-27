وكيل إمارة الرياض يفتتح برامج أسبوع النزيل الخليجي

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الرياض – البلاد

‏نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ‏افتتح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ عبد الله بن مجدوع القرني أمس “أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس” تحت شعار “معا لتحقيق الإصلاح” الذي يعنى بالنزيل وذويه، من خلال تقديم البرامج الهادفة والأنشطة التي تعود عليه بالمنفعة خلال تواجده في الإصلاحية.

وكان في استقبال معاليه عند وصوله مقر الحفل في برج المملكة، نائب مدير ‏عام سجون منطقة الرياض اللواء القحطاني، وعدد من المسؤولين والمشاركين في هذه الفعالية، ثم تفقد معاليه الأجنحة المشاركة في هذه الفعالية.

وقال معاليه : إن ‏أسعد اللحظات التي يعيشها الفرد سواء كان مواطنا أو مسؤولا، تلك اللحظات التي يمارس فيها عملاً يؤدي فيه واجب العمل بحكم مسؤوليته الإدارية، ويجمع معه المشاركة في العمل الإنساني الخيري، مضيفاً أن تواجده نيابة عن سمو أمير الرياض لافتتاح الفعاليات عبارة عن رسالة وواجب إنساني تجاه شريحة من مجتمعنا، الواجب علينا جميعا تفقد حاجياتهم الإنسانية وحاجات أسرهم الذين لا ذنب لهم فيما حدث ،

وأن على الجميع احتواءهم ودمجهم في المجتمع. وأشاد معاليه بالدور الرائد الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة تجاه هؤلاء النزلاء وذويهم، وعلى رأسهم ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، ‏وسمو ولي ولي العهد، وسمو أمير منطقة الرياض -حفظهم الله- ‏

كما شكر معاليه المشاركين في المعرض، وأثنى على الدور الكبير الذي يقوم به مدير عام السجون اللواء إبراهيم حمزي، وزملاؤه في نجاح هذه المناسبة، سائلا الله- عزوجل- ‏أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان. ‏وشاهد معاليه والحضور عرضا مصورا عن أنشطة وفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس، ثم قام بتكريم الجهات ‏الجهات الراعية والمشاركة في الفعاليات.