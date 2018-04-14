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وكيل إمارة المدينة المنورة للشؤون الأمنية يفتتح ورشة عمل “التوعية الأمنية المعلوماتية”

كتبه امينة حسنيaccess_time28 / رجب / 1439 هـ      14 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, افتتح وكيل إمارة المنطقة للشئون الأمنية الدكتور عيد بن سالم التوم، ورشة عمل ” التوعية الأمنية المعلوماتية “.

التي تستهدف قطاعات رئاسة أمن الدولة وقطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة، وذلك بقاعة الملك سعود في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وتضمن برنامج الورشة الذي عقد بمشاركة عدد من المتدربين.

العديد من أوراق العمل التي أكدت أهمية الدور المناط بمركز المعلومات الوطني في حفظ أمن المملكة.

وتوفير أفضل الخدمات للمؤسسات والأفراد، من خلال ما يتوافر به من إمكانات مادية متطورة وبشرية مؤهلة واستعراض الجهود التي يقدمها مركز المعلومات الوطني.

كما ناقشت الورشة دور الموظف في أمن المعلومات وحماية البيانات وتجنب السلوك المحفوف بالمخاطر عبر الإنترنت.

إضافة إلى الإبلاغ عن شبهة الاختراقات الأمنية واتباع السياسات والإجراءات والقواعد الإرشادية.

امينة حسني

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