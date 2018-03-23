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وكيل إمارة جازان للتنمية يفتتح ورشة التوعية الأمنية المعلوماتية

كتبه امينة حسنيaccess_time6 / رجب / 1439 هـ      23 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية احمد بن عبدالله زعله، اليوم ورشة عمل ” التوعية الأمنية المعلوماتية ” التي تستهدف منسوبي القطاعات الأمنية والجهات الحكومية في منطقة جازان.

وينفذها فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة بالتعاون مع معهد تقنية المعلومات وذلك بقاعة التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بجازان.

وتضمن برنامج الورشة الذي عقد بمشاركة 200 متدرب العديد من أوراق العمل التي أكدت أهمية الدور المناط بمركز المعلومات الوطني في حفظ أمن المملكة.

وحماية شعبها ومقدساتها وحدودها وتوفير أفضل الخدمات للمؤسسات والأفراد.

من خلال ما يتوافر به من إمكانات مادية متطورة وبشرية مؤهلة واستعراض الجهود التي يقدمها مركز المعلومات الوطني .

وفي ختام الحفل كرم وكيل الإمارة للتنمية الجهات المشاركة والداعمة والمساهمة في إقامة الورشة.

امينة حسني

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