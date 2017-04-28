وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يدشّن فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثاني عشر

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دشّن وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري مساء اليوم، فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثاني عشر, وذلك في مركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.

وفور وصوله قام بقص الشريط إيذانا بتدشين المعرض المصاحب للمهرجان.

وتجول في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه الشركات المتخصصة ومزارعي المانجو.

ويضم أنواعًا متميزة من منتجات المانجو التي تشتهر المنطقة بزراعتها.

إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية و المورينجا والنباتات العطرية التي اشتهرت بها المنطقة.

واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على المعرض الذي يستمر لمدة عشرة أيام ويمثل مركزا لتسويق منتجات المانجو.

وفي ختام الحفل سلّم وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الامنية الشهادات والدروع التذكارية للمزارعين و المشاركين والداعمين للمهرجان , كما تسلم هدية بهذه المناسبة.