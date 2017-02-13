وكيل إمارة جازان يتفقد الطوال

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الطوال – البلاد

قام وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن بجولة تفقدية لمحافظة الطوال , وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المحافظات والمراكز بتعليمات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

واستهل الجولة بزيارة مقر قيادة حرس الحدود بالحد الجنوبي ، والتقى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وقائد قطاع حرس الحدود بالطوال العميد صالح بن عبيد العمري ومديري الجهات الحكومية والأمنية.

ثم قام بجولة ميدانية على الشريط الحدودي المحاذي للجمهورية اليمنية، اطلع خلالها على المهام المناطة برجال حرس الحدود ودورهم البطولي لمنع التسلل إلى أرض الوطن.

رافق وكيل إمارة جازان خلال الجولة محافظ الطوال وقائد مركز حرس الحدود بالطوال وعدد من القيادات الأمنية.