العدد 21862 03 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وكيل إمارة عسير يستقبل سفير استراليا

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وكيل إمارة عسير يستقبل سفير استراليا
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أبهـا -واس

استقبل وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش في الإمارة امس , سفير أستراليا لدى المملكة الدكتور رالف كينج الذي يزور المنطقة حالياً .ورحب الجريش بالسفير الأسترالي , متمنياً له طيب الإقامة في منطقة عسير,فيما جرى تبادل الأحاديث الودية.

من جانبه عبر السفير الأسترالي عن سعادته بما شاهده في منطقة عسير من مناظر طبيعية خلابة وأجواء رائعة إضافة إلى الإستعدادات والتحضيرات القائمة للاحتفال باختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 م .
وفي نهاية اللقاء قدم وكيل إمارة منطقة عسير للسفير الاسترالي هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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التصنيف: محليات

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