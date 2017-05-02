وكيل إمارة مكة يفتتح معرض (انترسك السعودية 2017)

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جدة-واس

نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح اليوم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية ، معرض الأمن والسلامة ” إنترسك السعودية 2017 ” الذى ينطلق في نسخته الافتتاحية بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ويحظى معرض ” إنترسك السعودية 2017 ” بدعم وزارة الصحة السعودية والإدارة العامة للأمن والسلامة ، وشرطة جدة ، والدفاع المدني بجدة ، وتستمر فعالياته إلى الثامن من شعبان الجاري ، بمشاركة 170 عارضا من 26 دولة يستهدفون أكبر سوق للأمن التجاري والسلامة من الحرائق في الشرق الأوسط.