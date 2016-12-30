العدد 21800 31 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وكيل الداخلية يستقبل السفير المصري

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وكيل الداخلية يستقبل السفير المصري
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الرياض- واس

استقبل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، في مكتبه بالوزارة أمس سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.

التصنيف: محليات

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