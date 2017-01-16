وكيل الشرقية يكرم (اصنع مهارة )

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الدمام -حمودالزهراني

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، الحفل الختامي لبرنامج “اصنع مهارة 12” الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الروضة والاتصالات والريان والواحة بالدمام، وذلك في مقر اللجنة بحي الروضة بالدمام .

حيث ألقى رئيس مجلس إدارة اللجنة محمد الخميس كلمة، بيّن فيها أن اللجنة اهتمت بالأنشطة الشبابية منذ تأسيسها عام 1425هـ، حيث أقامت أكثر من 366 دورة تدريبية بحضور 16.810 متدرب ومتدربة، حصلوا على 155.858 ساعة تدريبية، شارك فيها 294 مدربا محترفا، و 610 متطوعين.

كل ذلك ضمن برنامج ” اصنع مهارة” الذي يستهدف تدريب الشباب بأكثر احترافية وأقل تكلفة ممكنة ، لافتا إلى موافقة الجهات المختصة لتحويل هذا البرنامج إلى مركز تدريب معتمد.

عقب ذلك ألقى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، كلمة نقل فيها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، معربا عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي لتكريم الداعمين والفريق التنفيذي للبرنامج، وذلك تقديرا لمن بذل وعمل في إنجاح هذا البرنامج المتميز، الذي حصد عدة جوائز على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون.

وبين أن العمل الاجتماعي يعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتنميتها، حيث يستشعر أفرادها قيمة المسؤولية الملقاة على عاتق أبناء الوطن دون استثناء، لافتا إلى أنه يتوجب على الجميع إدراك مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بكل ما من شأنه النهوض بالمجتمع، وفي مقدمتها مؤسسات القطاع الخيري التي لا تكاد تخلو أي مدينة أو محافظة من وجود أثر واضح وملموس لها .

فيما كشف رئيس مكتب التدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم في لقاء مع الصحفيين على هامش التكريم، عن إغلاق عدد من المعاهد التدريبية بالمنطقة الشرقية لمخالفتها اللوائح، إضافة إلى عدم تقديمها أي مضمون للمتدربين، مؤكداً بأن هناك آليات ومعايير معينة لاستخراج رخص للمراكز التدريبية، وعند مخالفة تلك اللوائح يتم التنبيه، ومن ثم الإنذار وإيقاف تلك المعاهد، وفي المقابل هناك تراخيص جديدة يتم منحها للمستوفين للشروط.

وقال السلوم: إن برنامج “اصنع مهارة” يهدف إلى بناء الانسان، فيما المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لديها برامج كثيرة في هذا المجال وتدعمه للنجاح، وبالتالي البرنامج يحقق هدفا من أهداف المؤسسة الاستراتيجية، ويحقق الطموح الأكبر كمواطنين في الوطن للوصول للرؤية، والشباب هم ثروة هذا المجتمع ولدينا دائماً في البرامج الترفيهية والبديلة لأبنائنا ومثل هذه البرامج التي تفيد في استثمار أوقات الفراغ، فيما ينفعهم وببناء شخصيتهم وتطويرها والبرنامج ناجح بكل ماتعنيه الكلمة، والمقاييس من حيث التنوع والتجدد والتغير وهو سر نجاح البرنامج.

ونفى السلوم وجود أي تسرب للمنتسبين في المؤسسة، كما أن نسبة التقاعد تعتبر قليلة على مستوى المملكة، حيث تقدم المؤسسة مميزات وبدلات غير موجودة في القطاعات الحكومية الأخرى، وتخضع المؤسسة لنظام الخدمة المدنية بجميع البدلات والمميزات المالية، بالإضافة إلى أن هناك بدلات خاصة للمدربين في التدريب التقني والمهني غير موجودة في التعليم.