وكيل الوزارة يتفقد مياه جازان

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جيزان- البلاد

تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد بن أحمد موكلي، المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان, وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للمنطقة.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان أن الزيارة تأتي في ظل توجهات الوزارة التي تنطلق من السياسات والرؤية الحديثة للمملكة 2030 وقياس مستوى الأداء، مبينًا أن وكيل الوزارة لخدمات المياه اطلع خلال الجولة على مختلف أعمال المديرية الرئيسة والخدمات التي تقدمها للعملاء بالمنطقة كما تم بحث الموضوعات التي تهم عمل المديرية مثل نظام الفوترة القائم والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة إضافة إلى إيجاد حلول عاجلة وعملية لبعض المشاكل التي تواجهها بعض المشروعات المتعثرة بالمنطقة التي تُعنى بتقديم خدمات للعملاء بشكل مباشر، وتطوير وتحسين الإجراءات والأنظمة المعمول بها لتحقيق رضا المستفي, إلى جانب بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.