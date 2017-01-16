وكيل جامعة الإمام يطمئن على اللجان

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الرياض – البلاد

تفقد وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، في المعهد العلمي في محافظة شرورة، مطلعاً على انتظام الامتحانات وآلياتها بما يكفل توفير الجو المناسب لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وعبّر الدكتور الميمن عن شكره لقيادات المعاهد العلمية ومنسوبيها على تهيئة الأجواء التربوية الملائمة للطلاب لأداء الاختبارات وتسخير الإمكانات لهم، حاثاً الطلاب على المزيد من الاجتهاد والتحصيل العلمي للوصول إلى تحقيق النتائج المشرفة.