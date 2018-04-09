محليات

وكيل محافظة محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل جابر

كتبه امينة حسنيaccess_time23 / رجب / 1439 هـ       9 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نقل وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، لذوي الشهيد الجندي أول عبد الرحمن بن شامي عبده آل جابر أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد في الحد الجنوبي ، .

سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد أبنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه.

سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .

امينة حسني

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