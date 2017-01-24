وكيل وزارة البيئة لخدمات المياه يزور(الأخدود)

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نجران- البلاد

زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد أحمد موكلي، أمس الأول موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران.

واستمع المهندس محمد لشرح من موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة عما يحتويه موقع الأخدود الأثري من الرسومات والنقوش الأثرية والقلعة والرحى والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية، كما اطلع على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة .

وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية بمنطقة نجران تشهد زيارة العديد من الوفود الرسمية والسفراء والزوار على مدار العام من داخل المنطقة وخارجها، مبيناً أن آثار منطقة نجران تعد إرثاً تاريخياً وعاملاً من عوامل الجذب السياحي.