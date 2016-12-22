وكيل وزارة التعليم يفتتح مدرسة البلد الأمين

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

افتتح وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري مؤخراً مدرسة البلد الأمين للموهوبين بتعليم مكة المكرمة، وتجول في أرجاء المدرسة والتقى بأبنائه الموهوبين، وشاهد ما يقومون به من ابداعات.

وأوصى الدكتور الجابري أبناءه الموهوبين خلال حفل الافتتاح -الذي حضره المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية طلال الحربي – بالجد والمثابرة، وأن يكونوا على قدر كبير من الوعي والطموح، فهم ثروة كبيرة والوطن بحاجتهم.

وتمنى الجابري أن تحقق المدرسة مراكز متقدمةً، وتكون في صفوة مدارس الموهبة على مستوى المملكة – بإذن الله.

وقال الجابري: إن وطنكم ينتظركم، وأولياء أموركم ينتظرونكم، والكل يتوقع منكم الكثي، فلديكم القدرة والموهبة وعليكم العمل ، فالموهبة وحدها لا تكفي ، مشيداً بما لمسه من حجم التفاؤل الكبير أثناء زيارته لمدارس تعليم مكة .

وقال وكيل الوزارة: إن التعليم في غاية الأهمية فكل المجتمعات التي تريد أن تحيا حياة هانئة عليها أن تهتم بالتعليم، فالجيل غير المتعلم يُكلف الكثير لاحقاً في التنمية إذا لم يكن الفرد متعلماً تعليماً عالياً، فإن انتاجيته ستنخفض وانخفاض الإنتاجية تعني انخفاض مستوى الرفاهية في البلد.

وتعرف الجابري على مشاريع وبرامج إدارة تعليم مكة من خلال المعرض المصغر المصاحب لحفل تدشين مدرسة البلد الأمين للموهوبين.

كما زار نادي الحي بمدرسة الحسين بن علي الثانوية، واطلع على مرافق النادي من صالات رياضية وأندية علمية وعيادة طبية، مشيداً بما لمسه من تفاعل الطلاب في البرامج والأنشطة النوعية التي ينفذها النادي.

من جانب آخر شكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي لوكيل الوزارة تدشينه المدرسة، وهي فرصة لأن تكون أولى جولاته بمدارس تعليم مكة وأولى المشاريع التي يُدشنها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب المنتسبين للمدرسة يُقدر بــ 185 طالباً في المرحلة المتوسطة.