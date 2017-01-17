وكيل وزارة الحج يلتقي رئيسا وفد حج أذربيجان والكاميرون

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التقى وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف في مقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم .

رئيس وفد مكتب شؤون حج أذربيجان النائب الأول لرئيس إدارة مكتب مسلمي القوقاز المفتي سلمان موساييف.

فيما التقى من جانب آخر رئيس وفد الكاميرون سفير الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني.

وبحث وكيل الوزارة معهما ترتيبات متطلبات شؤون حجاجهم لموسم حج 1438هـ .

مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع ضيوف الرحمن من الحجاج والعمّار والزوار .

وثمن رئيسا الوفدين جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

مشيدين بتطور الخدمات التقنية المستخدمة في وزارة الحج والعمرة، المشتملة على المسار الإلكتروني الموحد للحجاج.