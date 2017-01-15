وكيل وزارة الحج يلتقي رئيسا وفد حج قيرغيزستان ووفد حج إثيوبيا

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التقى وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف في مقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم:

رئيس وفد حج قيرغيزستان المفتي العام لمسلمي الجمهورية الشيخ مقصد بيك توقطوموشيف.

ورئيس وفد حج إثيوبيا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية الشيخ محمد أمين جمال.

وبحث وكيل الوزارة معهما ترتيبات متطلبات شؤون حجاجهم لموسم حج 1438هـ.

مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع ضيوف الرحمن من الحجاج والعمّار والزوار .

وثمن الوفدان كل على حدة الجهود المميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

مشيدين بتطور الخدمات التقنية المستخدمة في وزارة الحج والعمرة ، التي تشمل المسار الإلكتروني الموحد للحجاج .