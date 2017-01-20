ولادة أول أنثى بالعالم من “ثلاثة آباء”

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شهدت أوكرانيا ولادة أول أنثى في العالم عبر تقنية طبية مثيرة للجدل تعتمد على 3 آباء لإتمام عمليه التلقيح، حسبما ذكر أطباء يوم الأربعاء.

وولدت الأنثى في الخامس من يناير الجاري لأم ( 34 عاما) تعاني من حالة

من العقم صعبة التفسير، حسبما أوردت “فرانس برس”.

وحاول الزوجان الإنجاب طيلة عشر سنوات، لكن محاولتهما باءت بالفشل.

وأشرف على العملية الطبيب فيلاري زوكين رئيس عيادة متخصصة في الطب التناسلي.

وأوضح زوكين أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية من أجل معالجة مشكلة الخصوبة لدى الزوجين

بعد أن جرى استخدامها لمنع الإصابة بأمراض وراثية.

وأشار إلى أن هذه التقنية يمكن أن تساعد النساء اللواتي بلغن الأربعينيات من العمر على الإنجاب .

ويقول المعترضون على عملية الإخصاب إنها تسبب مشكلات أخلاقية بسبب تعديلات الحمض النووي

كما أنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب.

وكان العالم شهد في سبتمبر 2016 أول مولود عبر هذه التقنية لوالدين أردنيين

وقال الأطباء المشرفون على العملية إنها منعت انتقال “متلازمة لي” من الأم إلى المولود.

وتستخدم هذه التقنية المادة الجينية من الأبوين وبويضة من متبرعة ثالثة، ويجري دمج بويضتين يعاد جمعها بحيوان منوي.