(ولادة مكة) يطبق نظام تتبع وحماية المواليد

مكة ــ البلاد

كشفت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة، عن نيتها إطلاق نظام تتبع وحماية المواليد (RFID)، لتصبح من أوائل المستشفيات الذكية في المملكة.

وقالت وزارة الصحة، ان النظام يعتبر من التقنيات الحديثة وأفضلها في التتبع في عصر المعلوماتية، لافتة الى ان النظام اثبتت نجاحها عالمياً في تطبيقات التتبع المختلفة، مشيرا الى هدفها في تحقيق الأمان المرجو للمواليد الجدد وحمايتهم وتتبعهم من وقت الولادة حتى وقت الخروج من المستشفى حفاظاً عليهم من أية مخاطر قد يتعرضون لها.

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