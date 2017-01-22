وليد عبد الله مطمع للهلال والنصر.. والشباب آخر من يعلم

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الرياض- البلاد

يبدو أن المصائب والأزمات لا تأتي فرادى لنادي الشباب، فبعد أزمة اختفاء محمد العويس عن الأنظار، دخل زميله حارس مرمى نادي الشباب والمنتخب الوطني وليد عبد الله فترة الانتقالات الحرة هو الآخر، وبات مطمعاً لعدد من الأندية الكبرى.

وذكرت مصادر أن نادي الهلال يحاول استمالة الحارس وليد عبد الله، بعد غموض موقف زميله في الفريق العويس، ولم يحدد موقفه من الانتقال، ولكن رغبة الهلال في ضم الحارس الخبير، قد تصطدم بطموح الجار الآخر نادي النصر. جدير بالذكر أن نادي النصر هو الآخر يسعى خلف الحارس الذي دخل فترة الانتقالات الحرة،

وأصبح طليقاً ومن حقه ختيار النادي الذي ينضم إليه دون موافقة نادي الشباب، الذي يغطّ في نوم عميق، وترك لاعبي الفريق في مهب الريح. وأضافت نفس المصادر، أن نادي النصر دخل بقوة في الصراع من أجل اللاعب ،خاصة وأن أموال نادي النصر حاضرة لإنهاء الصفقة حال وافق الأناكوندا وليد عبد الله بالانضمام للعالمي.

يذكر أنه في حالة انتقال وليد عبد الله سيصبح نادي الشباب في مأزق بعد اختفاء الحارس محمد العويس عن الأنظار لحين الدخول في الفترة الحرة.