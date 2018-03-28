ولي العهد : أوبك وروسيا تبحثان تعاونا نفطيا لفترة أطول

نيويورك-البلاد

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تسعى لاتفاق طويل الأمدن للتعاون مع روسيا، ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، بشأن قيود إنتاج النفط.

وقال الأمير محمد لرويترز، خلال مقابلة في نيويورك:”نعمل للتحول من اتفاق على أساس سنوي، إلى اتفاق لفترة عشرة أعوام إلى عشرين عاما”.

وأضاف :”لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد”. وقال الأمير محمد: إن طرح نسبة خمسة بالمئة من شركة أرامكو النفطية السعودية، قد يجري في نهاية 2018، أو أوائل 2019 ؛ بناء على أوضاع السوق.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، قال الأسبوع الماضي: إن الرياض تأمل في تمديد الاتفاق إلى 2019.

من جهة أخرى قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول تعليق له على الصواريخ السبعة التي أطلقها الحوثيون على المملكة يوم الأحد الماضي: “محاولة أخيرة بائسة لم تظهر سوى أنهم ضعفاء”.

وجدد سمو ولي العهد خلال لقاء مع محررين ومراسلين من نيويورك تايمز، انتقاده للاتفاق النووي الإيراني مؤكداً أن الاتفاق سيؤخر إيران عن الحصول على أسلحة نووية لكنه لن يمنعها .

وأكد الأمير محمد أن طهران تسعي لامتلاك أسلحة نووية حتى يتسنى لها التصرف بحرية في الشرق الأوسط دون خوف من العقاب.

وأضاف: “نحن نعرف هدف إيران.. إذا كان لديهم سلاح نووي ، فهو بمثابة درع يسمح لهم بفعل ما يريدون في الشرق الأوسط “.

وحول اليمن أكد سمو ولي العهد أن المملكة تحرز تقدماً إيجابياً وأن الحوثيين، الميليشيا الموالية لإيران أصبحوا معزولين سياسياً بشكل متزايد .