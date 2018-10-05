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ولي العهد البحريني : نثمن مواقف المملكة والإمارات والكويت الداعمة للبحرين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / محرم / 1440 هـ       5 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أن مملكة البحرين تثمن مواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الداعمة والمساندة لها على جميع الصعد.

وقال سموه خلال استقباله معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد بن حميد الطاير، ووزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: “إن هذه المواقف تجسد عمق الارتباط والإيمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى ثابتة نحو التكامل الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.

وأعرب سموه عن شكر مملكة البحرين للأشقاء على ما أبدوه من دعم ومواقف تاريخية راسخة، وهو ما يعكس حرصهم على تقوية العلاقات الأخوية المشتركة المنبثقة من وحدة المصير المشترك .
ibrahim

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