ولي العهد يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون ، مشيرا إلى أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة ، وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي الترويج لأيدولوجيات عابرة للحدود ‏ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية.

جاء ذلك في كلمة لسمو ولي العهد عقب لقائه بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

وأوضح سمو ولي العهد أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الاوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الاوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة مشيرا إلى أن المملكة عضو فعال ، ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.