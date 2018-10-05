ولي العهد: جمال خاشقجي ليس داخل القنصلية وحريصون على معرفة ما حدث له

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن جمال خاشقجي ليس داخل مبنى القنصلية السعودية في تركيا، وأن خاشقجي مواطن سعودي، والسعودية حريصة جدًّا على معرفة ما حدث له. مشيرًا إلى أنه سيتم الاستمرار في المحادثات مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال في إسطنبول.

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أنه في حال كانت الحكومة التركية ترغب في البحث عنه في القنصلية السعودية، رغم أن المبنى يعد منطقة سيادية، فسيُسمح لهم بالدخول، والبحث، والقيام بكل ما يريدونه في حال طلبوا ذلك “فليس لدينا ما نخفيه”.

وقال الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع “بلومبيرغ”: “ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة، أو ربما ساعة. أنا لست متأكدًا. نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت”.

وحول سؤال بلومبيرغ إن كان خاشقجي هو المطلوب الذي ذكرته وكالة الأنباء السعودية قبل أيام عن استعادة متهم سعودي من خلال الإنتربول الدولي، أكد ولي العهد أن المطلوب الذي تمت استعادته ليس جمال خاشقجي قطعًا.