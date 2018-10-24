ولي العهد : دول الشرق الأوسط ستتغير بـ 5 سنوات

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، في منتدى الاستثمار أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصل بنهاية العام الحالي إلى قيمة 400 مليار دولار مؤكداً أن الاصلاحات الأخيرة عكست أرقاماً مهمة، من أبرزها تضاعف إيرادات الدولة بنحو 3 مرات في ميزانية المملكة.

وتوقع الأمير محمد بن سلمان، أن تغير التطورات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بمثابة “أوروبا جديدة بالعالم” وقال إن كل دول المنطقة؛ السعودية ومصر والبحرين والإمارات وعمان والعراق ولبنان و”قطر التي لدينا خلاف معها” وكل الدول ستغيير إلى الأفضل خلال السنوات الخمس المقبلة بموجب الخطط الاقتصادية الطموحة.