ولي العهد : صواريخ الحوثي محاولة بائسة أظهرت ضعفهم

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن صواريخ ميليشيا الحوثي الأخيرة، التي استهدفت المملكة، تظهر ضعفهم، مشيراً إلى أنها محاولة أخيرة بائسة من جانبهم.

وأضاف ولي العهد خلال لقاء مع محرري ومراسلي صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، خلال زيارته للولايات المتحدة، أن المملكة تسعى لحل الأزمة في اليمن عبر عملية سياسية.

وخلال اللقاء، انتقد الأمير محمد بن سلمان الاتفاق النووي مجدداً، قائلاً إن الاتفاق سيؤخر طهران عن الحصول على أسلحة نووية لكنه لن يمنعها من حيازتها.

وقال ولي العهد إن مشاهدة حصول طهران على القنبلة النووية “يعني أنك تنتظر أن تصل الرصاصة إلى رأسك، لذا عليك التحرك من اليوم”، وأضاف: “نعلم هدف إيران، إذا حصلوا على سلاح نووي، فهو درع لهم لتركهم يفعلون ما يريدون في الشرق الأوسط، وللتأكد من ألا يهاجمهم أحد أو سيستخدمون أسلحتهم النووية”.

وشدد ولي العهد على أنه يجب الاستعاضة عن الاتفاق النووي الحالي بآخر يضمن ألا تحصل إيران مطلقاً على سلاح نووي، ويتصدى لأنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة.