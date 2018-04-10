ولي العهد : لا نريد تكرار اتفاق تسبب في حرب عالمية

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان⁩ أن إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا، مبيناً أن الكثير من المشاريع الهدامة موجودة في منطقة الشرق الأوسط في مقدمتها المشروع التوسعي الإيراني.

واعتبر ولي العهد خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الشراكة السعودية الفرنسية مهمة للغاية خاصة في هذا الوقت، لافتاً إلى أن هدف المملكة حسب رؤية 2030 أن تكون نقطة محورية للقارات الثلاث.

وجدد ولي العهد تحذيره من خطر انتقال الإرهاب إلى دول الساحل الإفريقي.

وأضاف محمد بن سلمان أن السعودية لم تستغل سوى 10% من إمكانياتاها، منوهاً إلى أن الآثار المكتشفة في العلا حتى الآن لا تشكل سوى 5%.

وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال ولي العهد «لا نريد تكرار اتفاق حدث عام 1938 وكانت نتيجته حرب عالمية ثانية».

وأكد ولي العهد استعداد بلاده للعمل مع حلفائها في أي عمل عسكري في سورية إذا تطلب الأمر ذلك.