ولي العهد: نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين

واشنطن- رئيس التحرير

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في البيت الأبيض أمس.

وأشاد ترامب في مستهل اللقاء بصداقته مع ولي العهد، ووصفها بالعظيمة. وقال: العلاقات الأمريكية-السعودية أفضل من أي وقت مضى، معلنا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيزور واشنطن قريبا.

ومن جهته، قال ولي العهد : نحرص على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، ودعائم صداقتنا قوية.

وأضاف سموه: أساس العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية قوي وعميق ونفذنا 50 % من اتفاقاتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين.

وقال ترامب: لن نتسامح أبداً مع تمويل الإرهاب، ونعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب.

وأكد ترمب أن “قمة الرياض شهدت أروع الاجتماعات التي عقدتها”.

وتابع يقول : الاتفاق النووي الإيراني سأنظر فيه بعد شهر، وسأتخذ قراري حياله. “إيران لا تتعامل بطريقة جيدة مع دول المنطقة”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل – بحفظ الله ورعايته – أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله .

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية، السفير سين لاولير .

كما كان في استقبال سمو ولي العهد، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود، وصاحب السمو الأمير مصعب بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر بن فهد، وصاحب السمو الأمير تركي بن ناصر بن سعود، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان، و صاحب السمو الأمير هذلول بن سلطان بن سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد، وصاحبة السمو الأميرة لولوه بنت بدر بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن بدر بن محمد.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد أصحاب المعالي الوزراء، وسفراء الدول العربية والإسلامية، ودول التحالف في الولايات المتحدة الأمريكية .

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ ، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان .

ويضم الوفد المرافق معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف.