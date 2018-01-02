ولي العهد وأمير الرياض يعزيان أسرة المقيرن

الرياض- البلاد

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العزاء لأسرة المقيرن في فقيدها ناصر بن سليمان المقيرن الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي واقيمت الصلاة عليه في جامع الملك خالد في أم الحمام بعد صلاة عصر السبت.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله وعدد من الأمراء والمسؤولين العزاء لأسرة المقيرن.

يذكر أن والد الفقيد يعد أحد تجار الرياض الأوائل ومؤسسي المدرسة التذكارية التي تم تدشينها بمناسبة عودة الملك عبدالعزيز من مصر عام 1364هـ كما يعد شقيقه عبدالعزيز مؤسس الغرفة التجارية بالرياض.

ويعتبر الفقيد من أهم الشخصيات المحبوبة نظراً لدماثة أخلاقه وحسن تعامله واخلاصه في كافة أعماله .

و(البلاد) التي آلمها النبأ تتقدم للأستاذ فهد المقيرن عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر وجميع أسرة المقيرن بخالص العزاء وصادق المواساة سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والاحتساب.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).