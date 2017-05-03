ولي العهد ورئيس وزراء قطر يستعرضان التعاون والتطورات

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جدة – واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – اجتماعا ثنائيا مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ، وذلك في قصر السلام بجدة . وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بمجال التعاون الأمني. كما جرى استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وموقف البلدين الشقيقين منها . وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مأدبة غداء تكريما لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق له.

حضر مأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي.

وقد غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، جدة امس. وكان في وداعه لدى مغادرته قصر السلام بجدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- .

كما كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر عبد الله بن عبد العزيز العيفان ، وسمو الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة ، وعدد من المسؤولين.