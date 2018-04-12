ولي العهد ووزيرة دفاع إسبانيا يستعرضان مجالات التعاون في الجانب الدفاعي والعسكري

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع معالي وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوس دي كوسبيدال ، وذلك بمقر قيادة الجيش بالعاصمة مدريد.

وفور وصول سمو ولي العهد مقر وزارة الدفاع الإسبانية عزف السلامان الوطنيان، واستعرضا حرس الشرف.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة تطويره، في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، والوفد الرسمي لسمو ولي العهد وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإسبانية.