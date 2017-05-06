ولي العهد وولي ولي العهد يتلقيان التعازي

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جدة- البلاد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية عزاء ومواساة من رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وتلقى سمو ولي العهد برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة. وسأل سمو حاكم رأس الخيمة العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سمو ولي العهد برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة من رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وتلقى سمو ولي ولي العهد برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة.

وسأل سمو حاكم رأس الخيمة العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سمو ولي ولي العهد برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.