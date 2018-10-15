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ولي العهد يبحث الأوضاع السورية مع مبعوث الرئيس الروسي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / صفر / 1440 هـ      15 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ووكيل وزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشنين والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

ibrahim

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