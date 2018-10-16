ولي العهد يبحث المستجدات في المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل.