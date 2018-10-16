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ولي العهد يبحث المستجدات في المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / صفر / 1440 هـ      16 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل.

ibrahim

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