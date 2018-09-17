ولي العهد يبحث مع الرئيس الإريتري العلاقات الثنائية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، واستعراض المستجدات الإقليمية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الإريتري.