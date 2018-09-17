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ولي العهد يبحث مع الرئيس الإريتري العلاقات الثنائية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / محرم / 1440 هـ      17 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، واستعراض المستجدات الإقليمية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الإريتري.

ibrahim

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